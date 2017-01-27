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شاهد: آلاف الهندوس يغتسلون في نهر الغانج

27/1/2017

اغتسل آلاف المتدينين الهندوس في نهر الغانج المقدس اليوم الجمعة طلبا لتطهير خطاياهم ضمن مراسم ما يعرف بـ"موني أمافاسيا" الهندوسية.

ومن مراسم هذا اليوم أيضا "الصمت" حيث يراعي أغلب المتدينين الهندوس البقاء صامتين طوال اليوم.

وقال غانغادار، أحد المتدينين الهندوس بمدينة فاراناسي المقدسة: "اليوم يوم مهم للغاية. نحن نغتسل في صمت كي نحصل على الخلاص".

وأضاف أحد الكهنة ويدعى باندي: "بعد الاغتسال يقوم المتدينون بتقديم الصدقات، مثل التبرع بالطعام أو الأغطية أو التبرع ببقرة، حيث يقوم كل شخص بالتبرع بحسب مقدرته".

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع أي حوادث أثناء المراسم، مثل حوادث التدافع الشائعة في مثل هذه المناسبات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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