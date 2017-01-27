البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

المتحدث باسم البيت الأبيض ينشر "كلمة سر" حسابه على تويتر

27/1/2017

نشر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر تغريدتين غريبتين عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر رجح نشطاء أن تكون كلمة سر الحساب.

ونشر سبايسر يوم الأربعاء تغريدة لم يكتب فيها سوى كلمة "Aqenbpuu" قبل أن يمسحها سريعا، لكنه عاد أمس الخميس، وكتب تغريدة أخرى لم تتضمن سوى مجموعة من الحروف والأرقام هي "n925ah7"، وعاد ومسحها أيضا.

ورجح متابعون وقراصنة أن تكون هاتين الكلمتين "كلمتي سر" الحساب.

وقال موقع "يو إس أن كت" الأمريكي إن "نقص الانتباه للأمن الإلكتروني يبدو خصلة شائعة في إدارة ترمب، فقد كُشف يوم الخميس أن الرئيس ترمب نفسه تعرض لخطر قرصنة حسابه الرئاسي على تويتر، بعدما اكتشف أن كلمة السر مرتبطة ببريده الإلكتروني الشخصي على موقع "جيميل".

وقال الموقع إن هذا التقصير في الأمن الإلكتروني في إدارة ترامب يتعارض بشدة مع هجوم ترمب على منافسته في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بسبب احتفاظها بخادم بريد إلكتروني خاص في منزلها خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما.

وكانت كلينتون قد تعرضت لانتقادات واسعة بسبب هذا الأمر، وما يمثله من خطر على الأمن القومي، بسبب إمكانية قرصنة الخادم الشخصي أكثر من الخوادم الرسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)