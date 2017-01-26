شاهد: ولادة نادرة لطفل بـ4 أرجل

شهد مستشفى هندي ولادة نادرة لطفل بأربعة أرجل وعضوين ذكريين، في حالة نادرة من التوأم الملتصق، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، وقناة Caters Clips على يوتيوب، وصحيفة ميترو البريطانية.

وولد الطفل ولادة طبيعية في مركز للرعاية الصحية في رايتشور بولاية كاراناتاكا جنوب الهند، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت الماضي.

وعلى الرغم من حالته الغريبة والصادمة إلا أن الأم لاليتاما (23 عامًا) التي تلد للمرة الثانية، والأب تشيناباسافا (26 عامًا) اعتبراه هدية من الله وعبروا عن سعادتهما به على الرغم من فقرهما، وعدم قدرتهما على تحمل تكاليف العلاج باهظ الثمن.

وذهبت الأم إلى مركز بالاري المتخصص في ولاية كارناتاكا الغربية للاطمئنان على وليدها فنصحها الأطباء بنقله إلى معهد فيجاياناغارا (VIMS) للعلوم الطبية حيث وضع في رعاية الأطفال حديثي الولادة.

وبعد مناقشة مع الجراحين، أبقوا الطفل تحت الملاحظة، وتأمل الأم أن يصبح طفلها طبيعيًا على الرغم من أن حالة الطفل تشكل تحديًا كبيرًا للأطباء، وقال الدكتور ديفاكار غادي من معهد VIMS إن "فريق من الجراحين فحص حالة الطفل وهي حالة صعبة للغاية بالنسبة لنا".