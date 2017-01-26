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شاهد: ماذا فعل كلب لإنقاذ رفيقه من الغرق؟

26/1/2017

في مشهد مؤثر للغاية يجسد معنى الوفاء، تمكن كلب من إنقاذ رفيقه من الغرق في مجرى مائي بالأرجنتين، بحسب صحيفة ميترو البريطانية.

وأظهر مقطع مصور على يوتيوب التقطه رافائيل فرانسيولي، كلبًا أسود اللون وهو يحاول الإمساك بفمه بعصا خشبية لإحدى الأشجار كانت تسير في المياه المتدفقة بالمجرى المائي، وفجأة جرفته المياه المندفعة في طريقها.

وحينما بدأ الكلب في السقوط أسرع رفيقه الكلب الأبيض اللون ليقف عند حافة صخرة في طريق سير المياه ويلتقف العصا من الجانب الآخر ليتمكن من إنقاذ رفيقه ويسحبه لبر الأمان في موقف بطولي مذهل.

وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، كما حقق نحو 200 ألف مشاهدة على صفحة ناشر الفيديو على يوتيوب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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