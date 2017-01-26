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شاهد: لحظة تحطم شاحنة اصطدمت بقطار مسرع

26/1/2017

رصدت كاميرا لوحة قيادة سيارة أحد ضباط الشرطة شمال مدينة سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية، لقطات تحبس الأنفاس لحادث خطير حين قصم قطار مسرع شاحنة إلى نصفين محطمًا إياها بشكل شبه كامل.

وبحسب قنوات كاتلا5 فوكس6 وإن بي سي سان دييغو، كانت شاحنة تابعة لشركة فيديكس تمر من على مزلقان سكة حديد معطل حيث كانت بوابات المعبر والأضواء ووميض التحذير والأجراس التي تشير عادة إلى اقتراب القطار كانت جميعها غير نشطة، وبالتالي لم ينتبه سائق الشاحنة للقطار القادم بسرعة.

وصدم القطار الشاحنة محطماً الجزء الخلفي منها ودمر مقطورتين بشكل كامل ما جعل الصناديق الورقية تتطاير في الهواء، ولحسن الحظ نجا سائق الشاحنة ومرافقه، في حين كان القطار يقل حوالي 80 راكبًا، ولم تنتج إصابات خطيرة عن الحادث.

وأوضحت الشرطة أن ظروف الجليد والطقس البارد والثلوج الشديدة تسببا في تعطل المزلقان ما أدى إلى وقوع الحادث، وتحقق الشرطة في الحادث لمنع تكراره مرة أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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