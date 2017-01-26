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شاهد: الوشم ينتشر بين شباب بغداد

25/1/2017

بالرغم من الطبيعة المحافظة للمجتمع العراقي، أصبحت العاصمة بغداد مشهورة في السنوات الأخيرة بزيادة عدد صالونات أو مراسم دق الوشم في أحيائها.

وعن ذلك يقول رسام الوشم حمودي إن البعض، خاصة في السابق، كان لا يتقبل رسم الوشم، لكن الوضع تغير في الوقت الحالي.

ويوضح حمودي، الذي علم نفسه هذه الحرفة، إن الطلب على الوشم يختلف من موسم إلى موسم، وإن الطلب يزداد خلال فصل الصيف بينما يقل خلال فصل الشتاء.

ولا يقتصر رسم الوشوم على الرجال فقط لكن النساء العراقيات يرسمن وشوما أيضا لكن في بيوتهن ويرسمها لهن نفس الرسامين المتخصصين في هذا الفن.

ولأن توجه الشبان العراقيين جديد نحو الوشم وحمودي يدرك نظرة الشعب العراقي المحافظ للوشوم فإنه عادة ما ينصح الشباب بعدم دق وشوم في أماكن وبأشكال يمكن أن تثير حفيظة من يراهم.

ويبدأ سعر رسم الوشم بمبلغ 15 دولارا ويتفاوت السعر حسب حجم الوشم ومدى صعوبة الشكل المطلوب رسمه بالوشم.

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