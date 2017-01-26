شاهد : إنقاذ رجلين علقا بسقالة في الطابق ال12

أنقذت فرق الطوارئ اثنين من عمال النظافة بعد أن مالت سقالة كانا يستخدمانها في تنظيف الزجاج على جانبها وهما في الطابق الثاني عشر من بناية في تكساس .

وتم إنقاذ الرجلين خارج مبنى يمتلكه بنك في شمال دالاس ، في الوقت الذي ظلّت فيه السقالة تتدلى من خارج المبنى المكون من 15 طابقا.

واستغرقت عملية الإنقاذ زهاء الساعة في طقس ملبد بالغيوم مع هبوب رياح بلغت سرعتها 15 ميلا في الساعة.

وقامت فرق الإنقاذ بجذب أحد العاملين إلى سطح المبنى بينما تم الوصول للآخر وإنزاله إلى الأرض.

وقام العاملون في المجال الطبي بفحص الرجلين اللذين لم يكشف عن هويتهما ، كما تجري السلطات تحريات لمعرفة أسباب سقوط السقالة.