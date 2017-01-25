شاهد: 245 مليون مشاهدة لمقلب يُحاكي أفلام الرعب

حصد مقطع مصور لمقلب مرعب من فتاة أمام زبائن متجر تلفزيونات في أيرلندا، نحو 245 مليون و300 ألف مشاهدة في أٌقل من يومين على نشره بصفحة Rings Movie على فيسبوك، بالإضافة لنحو 8 ملايين تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأصيب مجموعة من الزبائن بحالة من الهلع عندما خرجت عليهم فتاة تشبه أفلام الرعب من شاشة تلفاز معروض داخل المتجر، وكانت الفتاة بشعر أسود طويل وغير مرتب يغطي ملامح وجهها، ولون بشرتها غريب، وترتدي عباءة متسخة بيضاء اللون كما في أفلام الرعب الأجنبية.

وأظهرت الكاميرا الخفية عدداً من الزبائن وهم يختبرون إمكانات التلفزيونات المعروضة عندما خرجت لهم فتاة مرعبة المظهر من شاشة التلفاز ليبدأ الجميع في الصراخ والركض والصياح من شدة الفزع.