البث الحي
منوعات

شاهد: 245 مليون مشاهدة لمقلب يُحاكي أفلام الرعب

25/1/2017

حصد مقطع مصور لمقلب مرعب من فتاة أمام زبائن متجر تلفزيونات في أيرلندا، نحو 245 مليون و300 ألف مشاهدة في أٌقل من يومين على نشره بصفحة Rings Movie على فيسبوك، بالإضافة لنحو 8 ملايين تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأصيب مجموعة من الزبائن بحالة من الهلع عندما خرجت عليهم فتاة تشبه أفلام الرعب من شاشة تلفاز معروض داخل المتجر، وكانت الفتاة بشعر أسود طويل وغير مرتب يغطي ملامح وجهها، ولون بشرتها غريب، وترتدي عباءة متسخة بيضاء اللون كما في أفلام الرعب الأجنبية.

وأظهرت الكاميرا الخفية عدداً من الزبائن وهم يختبرون إمكانات التلفزيونات المعروضة عندما خرجت لهم فتاة مرعبة المظهر من شاشة التلفاز ليبدأ الجميع في الصراخ والركض والصياح من شدة الفزع.

المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

الجزائر تتحدث عن "هجمات فرنسية" ضدها وتصفها بـ"الوقاحة"

وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر (مواقع التواصل الاجتماعي)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ