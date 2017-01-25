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شاهد: والد أنجلينا جولي يصف فنانين معارضين لترمب بالخونة

25/1/2017

هاجم الممثل الأمريكي جون فويت والد النجمة أنجلينا جولي، النجوم المعارضين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

وقال فويت إن هوليوود تحاول أن تدمر البلد بعدم اعتراف النجوم بشرعية الرئيس المنتخب.

ولقب فويت كلا من مايلى سايرس وشيا لابوف بـ “الخونة”، نظرا لسلوكهما تجاه ترمب، على حد قوله.

وقال حينما ننظر إلى "مايلي سايرس وشيا لابوف" وهما لديهما العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعيK فماذا يعلمان الشباب إنهما يعلمان الشباب الخيانة ومحاربة الحكومة".

وكان عدد كبير من نجوم هوليوود تظاهروا ضد دونالد ترمب بعد يوم واحد من حفل تنصيبه منهم "كاتى بيرى" و"مادونا" و"مايلى سايرس" و"ناتالى بورتمان" و"تشارليز ثيرون" و"جوليا روبرتس" و"إيمى شيمر" وآخرين.

 

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