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شاهد: لقاء كلب بصاحبته بعد غيابها عنه

25/1/2017

صورت عائلة أمريكية في بوركلين بالولايات المتحدة الأمريكية لحظة لقاء كلب بمربيته بعد 3 أسابيع من غيابها عنه.

ونشرت العائلة مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر حالة الفرح الشديدة التي بدت على الكلب وهو من فصيلة "جرمن شيبرد" بمجرد سماعه محرك سيارة مربيته.

وظل الكلب يقفز في المنزل فرحا منتظرا دخول مربيته من الباب الأمامي وسارع إليها بمجرد أن شاهدها.

وقالت مربية الكلب إنها اضطرت إلى تركه لدى والديها للذهاب في مهمة عمل لمدة 3 أسابيع وعلمت خلال فترة غيابها أن الكلب البالغ من العمر 17 شهرا قد فقد شهيته ولم يعد يأكل بشكل طبيعي حزنا على غيابها ولكن بعد عودتها عاد أيضا إلى طبيعته .

وأضافت أنها تملك الكلب منذ أن كان عمره عشرة أسابيع وأنها لم تكن تتوقع أن يكون استقباله لها عاصف جدا على هذا النحو.

                                                 

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