شاهد: شرطي ينقذ سيدة محاصرة داخل سيارة مشتعلة

أنقذ ضابط الشرطة الأمريكي تيم ستشورينغ سيدة تدعى كيمبرلى نوفاك، بعدما علقت داخل سيارتها التي تعطلت واحترقت وتصاعد منها دخان كثيف ونيران في مقاطعة سبوكان بوية واشنطن.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، حاول الشرطي البطل إنقاذ حياة المرأة حيث كان أول من وصل إلى مكان الحادث بعد اتصال السيدة بالنجدة طلباً للمساعدة حين وجدت نفسها محاصرة داخل سيارتها المشتعلة التي تعطلت فجأة وتوقفت عن الحركة وبدأ الدخان والنيران يتصاعدان منها في حين أُغلقت جميع أبواب السيارة من جميع الجهات.

وقام تيم بتحطيم باب السيارة بعدما فشل في فتحه ثم هشم نافذة السيارة بعصاه بقوة لمساعدة السيدة على الخروج منها، ثم وصلت فرق الإطفاء بعد فترة وجيزة لتنهي بقية المهمة وتبين أن الحريق بدأ من محرك السيارة الذي كان يسرب الوقود تحتها دون معرفة السبب.

وبحسب تقارير محلية، وصفت نوفاك الحادث بالكابوس المزعجK وقالت إنها ممتنة كثيراً للضابط البطل الذي لبى نداء الواجب، وإنهما سيظلان أصدقاء للأبد في حين خرج تيم للتو من المستشفى بعد ظهور أعراض مرتبطة باستنشاق الدخان.