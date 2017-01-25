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شاهد: شاحنة تمر أعلى فتاة تقود دراجة نارية

25/1/2017

نجت سائقة دراجة نارية بأعجوبة من الموت دهسًا أسفل عجلات شاحنة ضخمة على طريق مزدحم بفيتنام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت السائقة على ما يبدو أنها في سباق حين سقطت دراجتها أمام شاحنة ضخمة يزيد طولها عن 9 أمتار، حيث لم ينتبه إليها سائق الشاحنة ومر فوقها لتتحطم الدراجة بينما تخرج الفتاة من تحت الشاحنة بإصابات طفيفة في مشهد يحبس الأنفاس.

وسقطت دراجة الفتاة أمام الشاحنة الضخمة لتجذب جسدها على شكل كرة متفادية الإطارات الضخمة التي مرت بجانبها، ويموت سنوياً في فيتنام نحو 14 ألف شخص في حوادث الاصطدام وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، كما أن 80% من الدرجات لا تلبي معايير السلامة الدولية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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