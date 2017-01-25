شاهد: أول ظهور لتوأمتين بعد نجاح جراحة نادرة لفصلهما

بعد أسبوع واحد من إجراء جراحة محفوفة بالمخاطر، ظهرت التوأمتان الملتصقتان سابقًا باليني وبيلاني كاماتشو (11 شهراً) بشكل علني مع والديهما للمرة الأولى منذ فصلهما في عملية جراحية نادرة أجريت في مستشفى ماريا فاريري للأطفال في مقاطعة وستشستر بولاية نيويورك.

وبحسب قنوات سي بي إس نيويورك، وبيكس 11، وإيه بي سي السابعة، استغرقت الجراحة الناجحة نحو 21 ساعة، بمشاركة 10 جراحين في 5 تخصصات في طب الأطفال، وأكثر من 50 شخصًا من الطواقم الطبية والمساعدة والتمريض بين يومي 17-18 يناير الحالي.

وكانت الرضيعتان ملتصقتين من أسفل الظهر عند منطقة الحوض والعجز، وكان لديهم حبل شوكي مشترك، كما طال الالتصاق منطقة الوركين والأعضاء التناسلية وأجزاء من الجهاز الهضمي، بحسب الفريق الطبي، وكانت تلك الجراحة هي الأولى من نوعها في تلك المنطقة من الجسد والأولى من نوعها في منطقة وادي هدسون في نيويورك.

وظهرت الرضيعتان وهما من جمهورية الدومينيكان مع والديهما أمام الكاميرات في المستشفى في عربتي أطفال مزينتين باللونين الوردي والأزرق، حتى يسهل تمييزهما عن بعضهما البعض.

وعبر الفريق الطبي عن سعادته بنجاح عملية فصل التوأمتين التي أحاطت بها العديد من المخاطر، التي كان من الممكن أن تودي بحياتهما أو حياة إحداهما، حيث أن تلك الحالة نادرة جدًا تحدث مرة واحدة بين كل 200 ألف طفل، وتتراوح معدلات نجاح عمليات فصلها جراحيًا ما بين 6 و15% فقط، وفقا للمركز الطبي لجامعة ميريلاند.

وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور ويتني ماكبرايد "نحن سعداء جدًا بما وصلنا إليه بعد التأكد من سلامة الجهاز العصبي لكلتا الرضيعتين وهناك أمل وثقة كبيرين في تعافيهما بسرعة، وقدرتهما على ممارسة حياتهما الطبيعية باستقلالية لاحقًا، والالتحاق بالمدرسة والحصول على وظيفة مناسبة في المستقبل، هما الآن بحاجة للرعاية والتأهيل وستمكثان داخل المستشفى لفترة".

وأضاف جراح الأطفال الدكتور سمير بانديا "من السابق لأوانه الاحتفال بالنجاح الكامل لفصل الثنائي الديناميكي في تلك الجراحة الجريئة والمعقدة، لكننا بلا شك قطعنا شوطًا كبيرًا في الطريق الصحيح، وهما تتغذيان جيدًا بشكل رائع ومزدهر وتحركان أطرافهما بديناميكية وردود أفعال الجهاز العصبي لديهما مبشرة في الوقت الراهن".

وعبر والدا التوأمتين لورين وهابيل كاماتشو عن سعادتهما البالغة وهما يشاهدان طفلتيهما وقد بدأتا تعيشان حياة طبيعية، وتتحركان وتبتسمان باستقلالية، وعبرا عن حلمهما باللحظة التي تذهب فيها الطفلتين إلى المدرسة كغيرهما من الأطفال.

وعلى الرغم من أن الأطباء متفائلون للغاية، إلا أن الرضيعتين لا تزالا تواجهان طريقًا طويلًا أمامهما، فقد يكون لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي، ومن المرجح أن تحتاجا مزيداً من العلاج لمساعدتهم في المشي والتنقل في المستقبل، ومن المتوقع قضاء عدة أسابيع في المستشفى.