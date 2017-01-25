"الكب العالي" يفجر أزمة تمييز ضد النساء في بريطانيا

تفرض وكالات توظيف بريطانية قواعد زي صارمة على النساء العاملات في بعض التخصصات ببريطانيا.

من تلك القواعد: يتعين عليكِ ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي طوال الوقت وأنتِ في العمل. يتعين عليكِ كذلك وضع مساحيق التجميل وتجديدها كل فترة.

نيكولا ثورب رفضت ارتداء الكعب العالي ذات صباح فتعود إلى منزلها بدون أجر.

وبعد أن بدأت ثورب (27 عاما) التماسا ضد إجبار النساء على ارتداء الكعب العالي على الموقع الإلكتروني للبرلمان حصل على152 ألفا و420 توقيعا أصبح تمردها محور حديث وطني وقاد إلى تحقيق أجراه المشرعون عن قواعد الزي في أماكن العمل في بريطانيا.

وقالوا في تقريرهم اليوم الأربعاء إن فرض قواعد تميز ضد النساء على الزي منتشر في بعض القطاعات وتٌجبر النساء بشكل مستمر على ارتداء الكعب العالي في العمل وفي وظائف تقضين أغلب أوقاتهن فيها واقفات على أرجلهن فتعانين من آلام ومشاكل صحية.

وقالت ثورب معلقة على التقرير "قد يكون الأمر بدأ بالكعب العالي لكن ما كشف عنه بشأن التمييز في أماكن العمل في بريطانيا مهم للغاية."

وبموجب قانون المساواة البريطاني يتعين أن تفرض قواعد الزي في مكان العمل على الرجال والنساء على حد سواء؛ لكن المشرعين قالوا إن انتهاك القانون منتشر بدرجة كبيرة في قطاعات منها الفندقة والسفر ووكالات العمل المؤقت والضيافة ومبيعات التجزئة.

وقال التقرير إن النساء اللائي يواجهن تمييزا في قواعد الزي عادة ما يكن صغيرات السن ومنخفضات الأجر، ويعملن بعقود مؤقتة غير آمنة مما يصعب عليهن تحدي ممارسات الشركة.

ودعا التقرير الحكومة لاتخاذ إجراء عاجل يشمل زيادة العقوبات المالية على أصحاب الأعمال الذين يثبت أنهم ينتهكون القانون والترويج لحملات توعية تستهدف الشركات والعاملين والطلاب.