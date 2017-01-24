شاهد: مطعم مصري يقدم وجبات مجانية للمحتاجين لمدة ساعة يوميا

وسط موجة ارتفاع أسعار الطعام ومعاناة المصريين من أزمة اقتصادية طاحنة يقدم مطعم مصري وجبات مجانية لغير القادرين لمدة ساعة كل يوم.

وأثبتت المبادرة التي بدأها ملاك مطعم "كبدة وشاورما" في حي الدقي بالقاهرة الشهر الماضي نجاحا كبيرا؛ حيث يصطف محتاجون في طابور طويل أمام المطعم للحصول على شطائر سجق وكبدة وشاورما في الساعة المجانية كل يوم.

وقال مدير المطعم خالد الشيمي إن المطعم يستفيد من البرامج أيضا في صورة دعاية إيجابية مجانية له.

ولا يحدد المطعم عددا معينا من المحتاجين يقدم لهم الشطائر خلال الساعة المجانية، لكنه يسمح لكل محتاج بتناول خمسة شطائر كحد أقصى بحيث لا يتجاوز إجمالي ثمنها 20 جنيها (دولار واحد تقريبا).

وتشهد قيمة الضرائب زيادة متواصلة في مصر، كما يُرفع الدعم وتقدر معدلات التضخم بنحو 20 بالمائة؛ الأمر الذي أثر سلبا على مستويات معيشة المصريين وأضر بشدة بالفقراء لاسيما في القاهرة.

وأشاد عدد من الزبائن بالمبادرة الخيرية للمطعم.

ومطعم "كبدة وشاورما" نفسه يقوم على فكرة متميزة، بحيث أن كل من يعملون به مساهمون في رأس ماله ولهم استثمار فيه ويتلقون نسبة من الأرباح بدلا من الرواتب.

وقال أحمد سمير، رئيس الطهاة في المطعم، إن الملكية الجماعية للمطعم تمكنه من تقديم شطائر مجانية للفقراء.

ويقول اقتصاديون إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار مجددا في مصر هذا العام نتيجة للإصلاحات الحكومية الأمر الذي سيؤثر سلبا على مزيد من المصريين.

ومع عدم ظهور بوادر على تحسن اقتصاد البلاد لا يعتزم مطعم "كبدة وشاورما" وقف مبادرته الخيرية قريبا، لكنه يفكر في فتح فروع أخرى في أنحاء القاهرة.