شاهد: حافلات بدون سائق لمكافحة التلوث

أطلقت العاصمة الفرنسية باريس أول خدمة لحافلات كهربائية بدون سائق بهدف الحد من الازدحام والتلوث الذي يلقي الكثير من سكان باريس باللوم فيه على حالات من السعال والتهاب العين ورشح الأنف.

وتوجه أجهزة استشعار وكاميرات الحافلة بموعد التوقف والانطلاق ومدى السرعة التي تسير بها وفي أي اتجاه.

ويربط الطريق الذي أجريت عليه التجربة وطوله 130 مترا بين محطتي قطارات جارديليون واوسترليتز وهما من أكثر المحطات ازدحاما في المدينة وتقعان على جانبي نهر السين.

وقالت سلطات المدينة إنه سيتم تطبيق الخدمة على طرق أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وتختبر مدينة ليون بوسط فرنسا أيضا خدمة حافلات بدون سائق.