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شاهد: حافلات بدون سائق لمكافحة التلوث

24/1/2017

أطلقت العاصمة الفرنسية باريس أول خدمة لحافلات كهربائية بدون سائق بهدف الحد من الازدحام والتلوث الذي يلقي الكثير من سكان باريس باللوم فيه على حالات من السعال والتهاب العين ورشح الأنف.

وتوجه أجهزة استشعار وكاميرات الحافلة بموعد التوقف والانطلاق ومدى السرعة التي تسير بها وفي أي اتجاه.

ويربط الطريق الذي أجريت عليه التجربة وطوله 130 مترا بين محطتي قطارات جارديليون واوسترليتز وهما من أكثر المحطات ازدحاما في المدينة وتقعان على جانبي نهر السين.

وقالت سلطات المدينة إنه سيتم تطبيق الخدمة على طرق أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وتختبر مدينة ليون بوسط فرنسا أيضا خدمة حافلات بدون سائق.

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