البث الحي
منوعات

أطباء: نوم الرضع في غرفة الوالدين يحد من حالات الموت المفاجئ

نوم الرضع في غرفة الوالدين يحد من الموت المفاجئ
نوم الرضع في غرفة الوالدين يحد من الموت المفاجئ
24/1/2017

تقول توصيات جديدة من أطباء الأطفال في الولايات المتحدة إنه يجب أن ينام الأطفال الرضع في نفس غرفة نوم آبائهم أول ستة أشهر من حياتهم على الأقل لتقليل خطر حالات الوفاة المرتبطة بالنوم.

وتقول توصيات نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن الخيار الأمثل هو أن يبقى الرضع في غرفة آبائهم خلال الليل لمدة سنة كاملة.

ولكن هذه التوصيات تشدد على ضرورة ألا ينام الرضيع على نفس السرير مع الآباء لأن هذا يزيد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع ، وأوضحت التوصيات أن أكثر مكان آمن ينام فيه الرضيع هو على سطح ثابت مثل سرير الأطفال دون أي حشايا لينة أو مصدات أو وسائد.

وقالت الدكتورة لوري فيلدمان ونتر التي شاركت في وضع توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن النوم في نفس الغرفة ولكن ليس في نفس السرير ربما يحد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع بنسبة 50 %.

وقالت عبر البريد الإلكتروني إن" النوم في نفس السرير ينطوي على خطر التعرض لمتلازمة الموت المفاجئ للرضع وهذا هو الأهم بالنسبة للرضع الذين تقل أعمارهم عن أربعة أشهر والأطفال المبتسرين أو الذين ولدوا بأقل من الوزن الطبيعي."

وتشجع التوصيات الجديدة أيضا على التلامس المباشر بأسرع ما يمكن بعد الولادة بين الأم ووليدها للمساعدة في منع حدوث متلازمة الموت المفاجئ للرضع.

وقالت التوصيات، التي نُشرت في دورية طب الأطفال، إن الرضاعة الطبيعية يمكن أيضا أن تمنع متلازمة الموت المفاجئ للرضع ولكن مع ذلك يجب ألا تنام الأم مع رضيعها في نفس السرير حتى تتمكن من إرضاعه في أوقات متأخرة من الليل. 

المصدر : الجزبرة مباشر
المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

الجزائر تتحدث عن "هجمات فرنسية" ضدها وتصفها بـ"الوقاحة"

وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر (مواقع التواصل الاجتماعي)