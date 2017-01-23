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شاهد: يواجه السجن لابتلاعه سمكة حيّة

23/1/2017

واجه شاب بريطاني عقوبة السجن بعد تصوير تحدي غريب قام بتنفيذه ونشرها على فيسبوك وهو يبتلع سمكة حية ذهبية اللون، بحسب صحيفتي ميترو وميرور البريطانيتين.

وأدانت المحكمة دانيال شاليس (24 عامًا) من توركاي ويعمل تاجر أخشاب، حيث تسبب في معاناة للسمكة وتعذيبها والقسوة عليها، كما أدانت صديقه شيريل ستيفنز (27 عامًا) من بينتون، الذي صور الحادث ونشر المقطع على فيسبوك.

ولم يكن يعلم دانيال وصديقه أن هذه المزحة الغريبة سوف تقودهما إلى السجن، حيث عاد الصديقان من عملهما وتحدى أحدهم دانيال بإمكانية ابتلاع سمكة حية فقام بالتحدي ليثبت قدرته على فعل ذلك، في حين زعما بعد ذلك أن السمكة نفقت في وقت سابق قبل تصوير الفيديو.

لكن الفيديو أظهر غير ذلك حيث كانت السمكة تتحرك في يد الشاب قبل أن يبتلعها، وقال مدعي المحكمة كيفين ويثي إن السمكة كانت تتحرك بوضوح كالشمس، وأن إنكار ذلك هو نوع من التبجح.

وقال الطبيب البيطري ديفيد مارتن لمحكمة توركاي إنه يعتقد أن السمكة كانت على قيد الحياة لأنها لم تكن طافية على السطح حين التقطها الشاب من الكوب الزجاجي وأمسكها من ذيلها وبدأت تتلوى في يده قبل إسقاطها في فمه.

وتم العثور على شاليس وستيفنز ووجدتهما المحكمة مذنبين، وتمت تبرئتهما من التهمة بدعوى الجهل والفشل في أداء واجبها لحماية الأسماك، وأفرج عنهما بكفالة غير مشروطة، لحين صدور الحكم في محكمة صلح بليموث في 3 فبراير/شباط.

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