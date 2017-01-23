شاهد: كيف تصرف رجل حوصرت سيارته بين مركبتين؟

لجأ شاب إلى خطة ماكرة ومذهلة للخروج من سيارته بعد أن حوصرت بين مركبتين في إحدى مواقف السيارات بالصين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

فعندما عثر الشاب بالكاد على مكان ضيق بين مركبتين داخل الجراج لركن سيارته كانت المشكلة في كيفية خروجه من السيارة حيث لا يمكن فتح الباب بأي طريقة من الجانبين، حينها قرر تنفيذ حيلته المبهرة والطريفة بنجاح.

ورصدت كاميرات المراقبة داخل المبنى الشاب وهو يخرج في النهاية من حقيبة السيارة الخلفية ببطء وبدا عليه الفرح بنجاح خطته، وقام بترتيب ملابسه وشعره قبل أن يتحرك من المكان.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، حيث شاهده مئات الآلاف متسائلين عما إذا كان الشاب يعتزم العودة

إلى سيارته بنفس الطريقة التي خرج بها.