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شاهد: رد فعل أنثى كلب اكتشفت زيادة وزنها

23/1/2017

حصد مقطع مصور لرد فعل أنثى كلب وزنها زائد عند رؤية الميزان، نحو 7 ملايين و150 ألف مشاهدة على فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 120 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وبحسب موقع Kdal 610 الأمريكي المحلي، نشرت تينا إس فيرغسون –وتعيش في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية- مقطعاً مصوراً لأنثى كلب ألمانية من سلالة الشعر القصير، كما لو أصابتها نوبة جنون بعد رؤية وزنها فوق الميزان!

وظهرت الكلبة في الفيديو وهي تضع أقدامها فوق مقياس الوزن، ثم نظرت بذهول لمؤشر الميزان وبدأت ضرب وركل مقياس الوزن بغضب شديد، كما تفعل بالضبط الفتيات أو الحوامل أو الأمهات الجدد عند الوقوف فوق الميزان ويصبن بالإحباط من فاجعة زيادة الوزن.

ويبدو أن أنثى الكلب فهمت ذلك أيضاً وصعقت عندما رأت وزنًا مختلفًا عن وزنها الطبيعي ربما بسبب الحمل، وحظي الفيديو بانتشار إعجاب واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، وأعاد موقع ماشابل الشهير نشره مرة أخرى.

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