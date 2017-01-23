شاهد: أحذية يتغير لونها مع تغير درجات الحرارة

حصد مقطع مصور لأحذية مقاومة للنار ويتغير لونها تبعاً لتغير درجات الحرارة، نحو 3 ملايين و800 ألف مشاهدة على صفحة 5-Minute Crafts بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 85 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

ونشرت الشركة المصنعة لهذا النوع الجديد والمبهر من الأحذية عدة مقاطع متنوعة على صفحتيها بموقعي إنستغرام وتويتر، وتظهر فيها الأحذية وهي تغير لونها بشكل مذهل تبعاً لتغير درجات الحرارة والطقس، وفوق ذلك هي مقاومة للنار وغير قابلة للاحتراق وتعود للونها الطبيعي بمجرد غسلها بالماء!

وأظهر الفيديو أحد هذه الأحذية وقد تغير لونه للأصفر عند اقتراب الولاعة من سطحه، ليتغير لونه تماماً دون أن يحترق، وحذاء آخر تغير لونه حين تعرض لضوء الشمس، وثالث تغير لونه عند اقتراب هواء مجفف الشعر الساخن منه، ورابع يمكن الكتابة عليه بالليزر.

وجميعهم عادوا إلى ألوانهم الأصلية بمجرد غسلهم بالمياه العادية! ما اعتبره رواد مواقع التواصل لاجتماعي نجاحًا مبهراً في صناعة الأحذية للشركة المصنعة، وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي.