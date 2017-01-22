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شاهد: مطعم تايواني يستخدم "الكتاكيت" كديكور

22/1/2017

لم يكتفِ مطعم تايواني بوضع الدجاج على قائمة الطلبات التي يقدمها، لكنه يقدم صغار الدجاج "الكتاكيت" كجزء من ديكور المطعم.

وفي هذا المطعم الذي يقع بمقاطعة هوالين شرقي البلاد والذي يقدم أصنافا غربية في الغالب، يجلس الزبائن لتناول طعامهم فيما تلعب الكتاكيت من حولهم.

وعن قصة استخدام الكتاكيت ضمن الديكور قال مالك المطعم تشيو تشيه-ينغ: "لم نقم بتربية الكتاكيت في البداية.. كان هناك عميلان من تايبيه يتناولان الغداء في مطعمي قبل أن يتجها إلى تايتونغ لقضاء الليلة".

وأضاف أن العميلين كان معهما ثلاثة كتاكيت كانا قد عثرا عليهم في أحد الجبال وطلبا مني أن أقدم لهم المأوى في المطعم حتى يعودا.

وتابع قائلا إن العميلين لم يعودا لأخذ الكتاكيت في اليوم التالي "ومنذ ذلك الحين بدأنا في تربية الكتاكيت".

وأوضح تشيو أن الكتاكيت الصغيرة يجري تربيتها أولا بجوار نوافذ المطعم في الداخل، وبعد أن تكبر وتبدأ في الحركة فوق الطاولات فإنه يجري نقلها وإحضار كتاكيت أصغر لتحل محلها؛ حيث يقوم بتبديلها من مزرعة دواجن محلية كل ثلاثة أسابيع.

ومع اقتراب "عام الشواء" وفقا للتقويم الصيني قال عدد من الزبائن إنهم يشعرون بالسعادة لرؤية الكتاكيت تجري حولهم.

وتبدأ السنة القمرية الجديد في 28 يناير/كانون الثاني الجاري، لتعلن بذلك بداية عام الشواء.

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