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شاهد: مصر تفوز بشق الأنفس على أوغندا بهدف في الدقيقة 89

21/1/2017

سجل البديل عبد الله السعيد هدفا في اللحظات الأخيرة ليقود مصر للفوز بهدف على أوغندا في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد عرض متواضع من المنتخبين السبت.

وبدا أن مصر ستتعادل دون أهداف للمباراة الثانية على التوالي قبل أن يمهد محمد صلاح الكرة لزميله السعيد الذي سدد بقوة من داخل المنطقة في المرمى في الدقيقة 89.

وأصبح رصيد مصر – الفائزة باللقب سبع مرات – أربع نقاط من مباراتين وبفارق نقطتين عن غانا المتصدرة التي ضمنت التأهل في وقت سابق اليوم بعد الفوز 1- صفر على مالي.

وبقيت أوغندا دون رصيد وودعت المسابقة بينما تملك مالي نقطة واحدة.

وتأثر اللاعبون بسوء أرضية الملعب وسط عدد محدود من الفرص قبل أن ينجح السعيد في إنقاذ مصر من موقف محرج.

وفي ختام دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل ستلعب مصر مع غانا بينما تلتقي مالي مع أوغندا.

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