شاهد: مؤيد لترمب يتلقى لكمة قوية على الهواء

تلقى ريتشارد سبنسر، زعيم جماعة اليمين البديل، لكمة قوية خلال مقابلة على الهواء معه، احتفالا بتنصيب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترمب، بحسب موقع U.S. Uncut وصحيفتي ذا صن وديلي ميل البريطانيتين.

وظهر سبنسر وهو يجري لقاءً في العاصمة واشنطن عندما خرج رجل ملثم، ولكمه بقوة في وجهه مرتين، ثم ركض مسرعًا بينما اختفى سبنسر من أمام الكاميرات، وسبنسر من أشد المؤيدين لترمب وهو عنصري ومن دعاة التطهير العرقي في البلاد.

وأثار سبنسر ضجة عالمية مؤخراً بعد انتشار مقطع مصور ظهر فيه وهو يهتف في أحد المؤتمرات "يحيا ترمب.. نحيي شعبنا"، ويقوم بتأدية التحية النازية، ما جعل البعض يطلق عليه وجماعته النازيين الجدد.

وسبنسر معروف بفكره الغريب والعنصري وتبنيه فكرة إقامة الدولة العرقية غير متعددة القوميات، ويذكر أن الشرطة اعتقلت 217 متظاهرا في العاصمة الأمريكية كما أصيب 6 من رجال الشرطة بجروح خلال احتجاجات ضد الرئيس ترمب في يوم تنصيبه.