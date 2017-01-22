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شاهد: كيف أنقذ فيل رفيقه المحاصر في الوحل؟

22/1/2017

أنقذ فيل رفيقه الذي علق في الوحل بمساعدة أهالي قرية بولاية كارناتاكا جنوب الهند بعدما خرج من الغابة متوجهاً للقرية بحثاً عن الطعام بصحبة 5 فيلة أخرى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان الفيل الضخم الذي يبلغ من العمر (20 عامًا) قد غرق في الوحل وحوصر في الطين حينما خرج من غابة ناغارهولي بصحبة 5 فيلة أخرى للبحث عن الطعام في حقول المزارعين وضلوا الطريق حتى سقط أحدهم في خزان مملوء بالطين ولم يتمكن من الفرار.

وعاد القطيع إلى الغابة خوفاً من المصير ذاته، وتخلوا عن صديقهم المحاصر ما عدا فيل واحد استعان به القرويون ورجال الإنقاذ بعدما سمعوا صياحه في صباح اليوم التالي وتجمعوا لإنقاذ الفيل المسكين.

وتم ربط الفيلين معًا بحبل واحد، ثم جذب الفيل الآخر المحاصر من الطين ليتم إنقاذه، وقال براسانا كومار الذي أشرف على الإنقاذ إن الفيل تم إنقاذه بسلام ولا يعاني أي إصابات، ووفقًا للقرويين، فإن الفيلة غالبًا ما تضل طريقها إلى الحقول أو القرية بحثًا عن الماء والغذاء.

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