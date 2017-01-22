شاهد: كاميرات المراقبة تفضح جريمة قتل شرطي لزميله

كشفت كاميرات المراقبة جريمة قتل شهدتها مقاطعة كاتل هونغ بجنوب أفريقيا، وراح ضحيتها ضابط الشرطة كونستابل تشيبو تلادي -برتبة رائد- حين لقي مصرعه برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه زميله.

وتداولت الصحف والقنوات المحلية من بينها News24، Citizen، The South African، Ewn، Times Live، القصة التي حاولت شرطة المقاطعة فيها التستر على القاتل لأسباب مجهولة، وأعلنت أن القتيل لقي مصرعه أثناء التصدي مع زملائه، لعملية سطو مسلح قامت بها إحدى عصابات السرقة الخطيرة على إحدى محطات الوقود في جوهانسبرج.

وأكد المتحدث باسم شرطة غوتنغ، كاي موخوبيلا، أن الضابط القتيل تعرض لكمين من المجرمين المدججين بالسلاح الذين هاجموا محطة الوقود، وأصيب برصاصة في الرأس أدت إلى مصرعه في الحال.

لكن أثناء مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة في محطة الوقود تبين الحقيقية المروعة، حيث لقي الضابط القتيل مصرعه برصاصة أطلقها عليه أحد زملائه من الخلف، في شكل يبدو أنه متعمد ومقصود وليس على سبيل الخطأ حيث كان يقف على مسافة قريبة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة، 3 ضباط بالزي الرسمي وضابط بالزي المدني، وظهر الضابط القتيل وهو يمسك ببندقيته الرشاشة بينما كان زميله القاتل يجلس خلفه ممسكًا بمسدسه.

وعندما بدأ الضابط القتيل في اتخاذ وضع الهجوم وإطلاق النار، وقف زميله خلفه وأطلق رصاصة على رأسه بسلاحه الآلي أردته قتيلًا على الفور وغادر المكان، بينما ظل شرطي آخر بلباس مدني في مكان الجريمة.

وعاد ضابط آخر بعد لحظات ممسكاً بيد القتيل وكأنه يريد التأكد من وفاته، ثم التقط شيئا يبدو أنه مسدس كان بجوار الجثة ووضعه في جيبه الخلفي ثم انسحب من المكان.

وفتحت الشرطة الاتحادية (IPID) تحقيقًا موسعًا في الجريمة التي وقعت الخميس الماضي، ورجح المتحدث باسم إدارة التحقيقات، موسى دلاميني، أن تكون جريمة القتل متعمدة للعبث بأدلة جنائية في بعض الجرائم الأخرى.

وقال عميد الشرطة، ماثابيلو بيترز، إن تحقيقاً رفيع المستوى قد بدأ للكشف عن ملابسات الحادث رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وقال الكابتن ميجا ندوبي، الناطق باسم شرطة كاتل هونغ الشمالية إنهم بانتظار نتائج التحقيق وسوف يعلن عنها في الوقت المناسب.