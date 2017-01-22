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منوعات|أمريكا

شاهد: عملة فضية بصورة ترمب وزنها كيلوغرام

22/1/2017

قام استوديو روسي في مدينة زلاتوست بمنطقة الأورال بسك عملة فضية وزنها كيلوغرام بمناسبة تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب وعرضه في يوم تنصيبه.

وتحمل قطعة العملة صورة وجه للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة على واجهتها وتمثال الحرية في الوجه الآخر (الخلف).

وقالت أناستاسيا جافريلوفا وهي مديرة تسويق وإعلان في استوديو أرت جراني "لم يكن بإمكاننا نسيان حدث مهم مثل انتخاب دونالد ترمب رئيسا (للولايات المتحدة). قررنا تخليد ذكرى هذا الشخص بالمعدن".

وأضافت "بدأنا في سك عملات فضية تذكارية بوزن كيلوغرام واحد قبل ثلاثة أو ربما أربعة أعوام. والهدف من مثل هذا النوع (من الإنتاج) هو إحياء ذكرى أحداث أو أشخاص مهمين. كان مشروعنا الأول هو عملة بمناسبة ضم القرم إلى روسيا. كان (الرئيس الروسي) فلاديمير… (بوتين) على جانب وخريطة للقرم على (الجانب) الآخر".

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