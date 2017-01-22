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شاهد: ترمب يتعهد بدعمه الكامل للمخابرات الأمريكية

21/1/2017

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى رأب الصدع مع المخابرات المركزية الأمريكية السبت وقال للمسؤولين هناك إنه يدعمهم بعدما انتقد تحقيقاتهم بشأن عمليات التسلل الإلكتروني لروسيا أثناء الانتخابات الرئاسية.

وفي أول زيارة رسمية لوكالة حكومية بعد توليه الرئاسة سعى ترمب الذي سبق له القول بأن أساليب المخابرات الأمريكية تذكره بألمانيا النازية، سعى إلى تبديد أي شك لدى مسؤولي المخابرات في أنه يدعم عملهم.

وقال ترمب وسط هتافات وتصفيق حاد "لا يقدر على ما تقومون به سوى عدد قليل جدا جدا من الناس وأريد منكم أن تعرفوا أنني أدعمكم جدا."

وقبل الخطاب قال بعض المحللين إن الأمر سيستغرق أكثر من زيارة سريعة لترمب قبل أن يتمكن من تحسين العلاقات مع مجتمع المخابرات الذي شوه ترمب صورته.

وكان ترمب قد دخل في خلاف لم يسبق له مثيل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالات المخابرات الأمريكية الأخرى قبل تنصيبه.

وانتقد ترمب بشدة مسؤولي المخابرات بعد أن خلص تقرير لهم إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أوامر إلى متخصصين في أعمال القرصنة الإلكترونية باختراق رسائل بريد إلكتروني لأشخاص منتمين للحزب الديمقراطي بهدف دعم الحملة الانتخابية لترمب.

واتهم ترمب حينئذ وكالات المخابرات بانتهاج أساليب تذكره بألمانيا النازية مما دفع جون برينان مدير (سي.آي.أيه) المنتهية ولايته لإصدار انتقاد علني لاذع وهو أمر غير معتاد.

ولم يصدر عن ترمب أي إشارة لروسيا خلال تصريحاته التي استمرت نحو 15 دقيقة.

وقال إن الخلاف مع وكالات المخابرات ضخمته وسائل الإعلام ووصف المراسلين بأنهم "من بين أكثر المخادعين على وجه الأرض."

وقال نائب المدير السابق للمخابرات المركزية الأمريكية مايكل موريل إن زيارة ترمب للمخابرات المركزية الأمريكية "بادرة مهمة وإيجابية."

وأكد ترمب أن قتال تنظيم الدولة الإسلامية سيكون له الأولوية للوكالة قائلا إنه "يجب استئصال الإرهاب الإسلامي الراديكالي."

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