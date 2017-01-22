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شاهد: بعد يوم من تركه الرئاسة.. أوباما يلعب الغولف

22/1/2017

بعد يوم واحد من مغادرته البيت الأبيض، توجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مباشرة إلى ملعب للغولف للاحتفال بأول يوم عمل له كمواطن عادي، حيث توجه وزوجته لقضاء عطلة لمدة أسبوعين في ولاية كاليفورنيا مع الأصدقاء.

وتوجه أوباما (الرئيس الـ44 للولايات المتحدة) إلى نادي غولف في رانشو ميراج مملوك للملياردير لاري إليسون، وحقق أوباما 18 تسديدة ممتازة لكرة الغولف، وبدا مرتاحاً جداً وهو يتحدث إلى أصدقائه بمرح وضحك في أول يوم إجازة بعد 8 سنوات رئاسة.

وبعدما انتهى أوباما من لعب الغولف أخذ جولة في وادي كواتشيلا، وكان الرئيس السابق وزوجته غادرا الجمعة الماضية البيت الأبيض في طريقهما إلى بالم سبرينغز لكنهما غيرا وجهتهما بسبب سوء الأحوال الجوية.

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