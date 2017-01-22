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شاهد: أخطر محاولة تجاوز لسيارة على الطريق

22/1/2017

في مشهد يحبس الأنفاس، اضطر سائق شاحنة للانحراف يساراً والتوقف تماماً على الطريق في شمال ويلز بالمملكة المتحدة، تفادياً لوقوع حادث بعدما شاهد أخطر محاولة تجاوز سيارة لأخرى تسير أمامها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحاولت سيارة "أودي" تجاوز سيارة أخرى "كليو" بيضاء اللون،  وهي محاولة بلا شك محفوفة بالمخاطر، لكن على الرغم من نجاحها إلا أنها ارتطمت بالأرض بعد عبورها على العجلتين الجانبيتين من بين سيارتين.

وتوقف سائق الشاحنة ويدعى نيك إيفانز (46 عامًا) بعدما انحرف بجانب الطريق متفاديًا الاصطدام بالسيارة التي قدمت باتجاهه بقوة، والتقط مقطع الفيديو بواسطة كاميرا لوحة قيادة الشاحنة، وقال إن الكثير من الأضرار لحق بسيارة "أودي" ولحسن الحظ فإن أحداً لم يصب بأذى.

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