تعرف على خطة سير مفاوضات أستانا حول سوريا والهدف منها

مباحثات التسوية السورية في العاصمة أستانا ستجري على مدار يومين

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الأحد، أن مباحثات التسوية السورية في العاصمة أستانا ستجري على مدار يومين، بهدف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المباحثات ستبدأ في فندق "Rixos" غدًا الاثنين عند الساعة 13.00 بتوقيت كازاخستان، على أن تنتهي الثلاثاء في الساعة 13.00.

من جهتها، كشفت وكالة "إنترفاكس" الروسية، نقلاً عن مصدر مطلع، تفاصيل خطة سير المفاوضات وخطوات المباحثات في العاصمة الكازاخية.

وبحسب الوكالة فإن اللقاءات ستبدأ بمأدبة غداء على شرف المدعوين تتبعها، الجلسة الأولى للمباحثات بين الساعة 13:00 – 14:00 بالتوقيت المحلي، حيث يفتتحها رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزرباييف بكلمة ترحيب، تتبعها كلمات رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران ومندوب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وبين الساعة 14:00- 15:00 بالتوقيت المحلي، تبدأ المباحثات السورية-السورية بين وفدي المعارضة والنظام، وسيقوم بدور الوسيط بينهما ممثل الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، وقد تنضم إليه وفود أخرى في الوساطة.

أما في فترة ما بعد الظهر، فستتواصل المشاورات بشكل ثنائي.

وفي الجلسة العامة الثانية من المباحثات التي تبدأ عند الساعة 19:00-20:00 مساءً بالتوقيت المحلي، سيتم تلخيص النتائج الأولية التي تم التوصل إليها خلال اليوم الأول من المباحثات.

وفي اليوم الثاني، من المقرر أن تعقد محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف.

فعند الساعة 14:00 بعد الظهر سيتم استكمال الجولة الأولى من الاجتماعات، لاستخلاص النتائج ومناقشتها واعتماد بيان مشترك من قبل المشاركين في الاجتماع، ليتم بعدها عقد مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء الوفود.

في السياق نفسه نقلت "تاس" الروسية عن مصادر مقربة من اجتماعات أستانا أن الهدف الرئيسي من هذه المباحثات هو "تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار"، المعلن في سوريا في 29 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وأكدت المصادر أن المجتمعين "لن يبحثوا أية مبادرات أخرى".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر رسمية في أستانا، وصول وفد المعارضة السورية، ووفود كل من روسيا وتركيا وإيران ومندوب الأمم المتحدة، على أن ينضم وفد نظام الأسد في وقت لاحق اليوم.

من جانبها، أعلنت الخارجية الأمريكية أن سفيرها في العاصمة الكازاخية جورج كرول سيمثلها في هذه المباحثات.

وفي إطار التحضيرات تشهد أستانا اليوم لقاء ثلاثيا بين رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران.