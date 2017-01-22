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إعادة افتتاح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بعد تفجير 2014

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة من الداخل
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة من الداخل
22/1/2017

أُعيد افتتاح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة للجمهور بعد نحو ثلاثة أعوام من تعرضه لتفجير ألحق به أضرارا جسيمة تسبب في إغلاقه لتنفيذ أعمال ترميم للمبنى ومحتوياته من الآثار.

وجاء التفجير الذي كان يستهدف أساسا مديرية أمن القاهرة التي تقع قبالة المتحف من بين سلسلة هجمات وقعت بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة 2011 التي أطيح فيها بالرئيس حسني مبارك.

وافتتح المتحف مجددا للجمهور الجمعة بعد عملية ترميم شاملة.

وكان المتحف افتتح لأول مرة بمكانه الحالي في ديسمبر كانون الأول 1903 في عهد الخديوي عباس حلمي وخضع منذ ذلك الحين لعمليات تطوير عديدة كان آخرها عام 2010.

وتبرعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بمبلغ 100 ألف دولار لمشروع ترميم المتحف.

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