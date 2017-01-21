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مسلح يهاجم الشرطة في إسطنبول

21/1/2017

مسلح يهاجم الشرطة في إسطنبول- أرشيف

هاجم مسلح مجهول الشرطة في مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت في ثالث هجوم مسلح خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بالمدينة، بعد هجومين على مقر الشرطة وأحد مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقاذفات صواريخ.

وذكرت وكالة دوغان التركية الخاصة للأنباء أنه لم ترد تقارير بسقوط ضحايا في هجوم اليوم حيث فتح مهاجم النار على مركبة تابعة للشرطة في حي إسن يورت بإسطنبول.

وأضافت أن المهاجم فر بعد أن ردت الشرطة بإطلاق النار تاركا سلاحه وحقيبة تحتوي على قذائف. وتابعت أن الشرطة تلاحق المهاجم.

ويعتقد أن المسلح الذي قتل 39 شخصا في حانة في إسطنبول في رأس السنة في هجوم أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه محتجز في مركز الشرطة الذي هوجم أمس الجمعة. وألقي القبض على ذلك المهاجم في إسن يورت.

وتعرضت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لسلسة تفجيرات، وعمليات إطلاق نار خلال العام المنصرم بما في ذلك هجومان متزامنان أعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عنهما خارج ملعب لكرة القدم في اسطنبول في العاشر من ديسمبر/كانون الأول وأسفرا عن سقوط 44 قتيلا.

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