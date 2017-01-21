مسلحان يفجران نفسيهما بجدة والأمن يعتقل شخصين

سعودي قبض عليه داخل شقة في جدة لعلاقته بمسلحين – واس

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية السبت إن إرهابيين اثنين فجرا نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة بعدما حاصرتهما القوات الأمنية في حي الحرازات بمحافظة جدة غربي البلاد. كما داهم الأمن شقة في حي النسيم بجدة وقبض على سعودي على صلة بالمسلحين، وعلى امرأة باكستانية كانت برفقته.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أن السلطات السعودية باشرت صباح اليوم مداهمة وكرين لخلية إرهابية بشكل متزامن في جدة، الأول يقع في حي الحرازات، والثاني شقة في حي النسيم.

وأضاف المتحدث الأمني أن السلطات طوقت المكان الأول قبل أن يطلق شخصان داخل استراحة النار بشكل كثيف على رجال الأمن ولم يستجيبا لنداءات تسليم نفسيهما، فردت عليهما السلطات الأمنية بالمثل.

وبعدما يئسا من قدرتهما على الإفلات من قبضة الأمن، فجر المسلحان نفسيهما مما أدى إلى تطاير أشلائهما في موقع الاستراحة مع انفجار المعمل الذي بداخلها. ولم يصب أحد من الموجودين بجوار الموقع.

وأضاف المتحدث الأمني أن الوكر الثاني كان عبارة عن شقة سكنية كان فيها شخص ثالث يرتبط بمن تم التعامل معهما داخل الاستراحة، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه وهو سعودي الجنسية، وقبضت بمعيته على امرأة باكستانية ادّعى أنها زوجته.

وضبطت السلطات في الشقة سلاحا رشاشا وحقيبة مفخخة، وهواتف جوالة في حالة تفخيخ غير مكتملة. وما تزال الجهات الأمنية تباشر رفع الأدلة والآثار من الموقعين والتحقيق مع المقبوض عليهما، وسيعلن لاحقا عن التفاصيل الكاملة بما فيها هوية الانتحاريين.