البث الحي
منوعات

شاهد: ميلانيا ترمب تتسبب في إرباك ميشيل أوباما بهدية

21/1/2017

قدمت ميلانيا ترمب، زوجة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب، هدية لزوجة الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، فور وصولها البيت الأبيض في واشنطن .

هدية ميلانيا وضعت ميشيل أوباما في حيرة، حيث أخذت تبحث عن مكان تضع فيه الهدية أو شخص يتسلمها منها دون جدوى .

وأظهرت الكاميرا ميشيل وهي تلتفت يمينا ويسارا لكي تجد مكانا أو شخصا يحمل عنها " الهدية " لالتقاط صورة رسمية مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وزوجته.

ولم تجد ميشيل مخرجا من هذا الموقف الذي وضعتها فيه هدية ميلانيا والذي جعل ترمب وميلانيا ينتظران لثوان حتى يتكمنا من التقاط الصورة الرسمية.

وفشلت محاولة ميشيل في "التخلص من الهدية " بتسليمها " إلى من يقف في الخلف حيث كان يقف من خلفهم جنديان من الحرس الشرفي لتأدية التحية العسكرية ، إلا أن تدخل أوباما وضع حدا لتوتر زوجته.

فقد تسلم أوباما الهدية من ميشيل، وخطا إلى داخل البيت الأبيض، ووضعها هناك، ثم عاد ليلتقط الصورة الرسمية بجانب ترمب وميلانيا.

يذكر أن الهدية كانت في علبة زرقاء من شركة " تيفاني" وهي واحدة من أكبر الشركات الأمريكية المختصة بالذهب والمجوهرات والحلي .

المزيد من منوعات

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

الجزائر تتحدث عن "هجمات فرنسية" ضدها وتصفها بـ"الوقاحة"

وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر (مواقع التواصل الاجتماعي)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ