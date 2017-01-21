شاهد: ميلانيا ترمب تتسبب في إرباك ميشيل أوباما بهدية

قدمت ميلانيا ترمب، زوجة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب، هدية لزوجة الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، فور وصولها البيت الأبيض في واشنطن .

هدية ميلانيا وضعت ميشيل أوباما في حيرة، حيث أخذت تبحث عن مكان تضع فيه الهدية أو شخص يتسلمها منها دون جدوى .

وأظهرت الكاميرا ميشيل وهي تلتفت يمينا ويسارا لكي تجد مكانا أو شخصا يحمل عنها " الهدية " لالتقاط صورة رسمية مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وزوجته.

ولم تجد ميشيل مخرجا من هذا الموقف الذي وضعتها فيه هدية ميلانيا والذي جعل ترمب وميلانيا ينتظران لثوان حتى يتكمنا من التقاط الصورة الرسمية.

وفشلت محاولة ميشيل في "التخلص من الهدية " بتسليمها " إلى من يقف في الخلف حيث كان يقف من خلفهم جنديان من الحرس الشرفي لتأدية التحية العسكرية ، إلا أن تدخل أوباما وضع حدا لتوتر زوجته.

فقد تسلم أوباما الهدية من ميشيل، وخطا إلى داخل البيت الأبيض، ووضعها هناك، ثم عاد ليلتقط الصورة الرسمية بجانب ترمب وميلانيا.

يذكر أن الهدية كانت في علبة زرقاء من شركة " تيفاني" وهي واحدة من أكبر الشركات الأمريكية المختصة بالذهب والمجوهرات والحلي .