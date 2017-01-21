شاهد: مقتل 16 إثر تحطم حافلة في إيطاليا

قالت الشرطة الإيطالية وخدمة الإطفاء الوطنية إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 40 بعد اشتعال النيران في حافلة تقل طلابا مجريين على طريق سريع في شمال إيطاليا.

وخرجت الحافلة عن الطريق قرب مخرج على الطريق السريع عند مدينة فيرونا أثناء الليل.

وقال جيرولامو لاكوانيتي قائد شرطة الطرق السريعة في فيرونا إن معظم الركاب طلاب والبقية كانوا معلمين وآباء وأمهات.

وقالت الشرطة الوطنية على تويتر "أطفال كثيرون بين ضحايا الحادث في فيرونا، اندلعت النيران في حافلة بعد اصطدامها بعمود". مضيفة أن الحافلة كانت قادمة إلى إيطاليا من فرنسا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في مؤتمر صحفي إن المراهقين وهم من مدرسة ثانوية في بودابست كانوا عائدين من مخيمهم السنوي للتزلج في فرنسا.

وتابع أن عدد ركاب الحافلة غير محدد بعد؛ لكنه كان أكثر من العدد الذي كان يعلمه مدير المدرسة.

وأضاف أن أحد المصابين في المستشفى في حالة خطيرة ووُضع في غيبوبة صناعية، وأن كل المصابين في المستشفى.

وقال سيارتو إن 12 من ركاب الحافلة "بخير" ويقيمون في فندق في الجزء الجنوبي من فيرونا.

وصرح لاكوانيتي لقناة (سكاي تي.جي24) التلفزيونية بأن بعض الجرحى إصاباتهم طفيفة ولكن هناك إصابات أخرى خطيرة.

وتابع أن تحقيقا في سبب الحادث سيجري. وقال "لم ترد إلينا معلومات عن وجود أي سيارات أخرى ويبدو أنها (الحافلة) خرجت عن الطريق من تلقاء نفسها".

ونشرت الشرطة صورا ولقطات تلفزيونية لهيكل الحافلة المحترق قرب جسر على الطريق. وأزيل الحطام من على الطريق.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان أُرسل لوكالة الأنباء المجرية "أصلي مع العائلات والأصدقاء الذين صدمتهم هذه المأساة".