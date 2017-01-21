البث الحي
منوعات

شاهد : "مسيرة نسائية" ضد ترمب في أستراليا

21/1/2017

دشن مئات الأستراليين من نساء ورجال اليوم سلسلة تظاهرات ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب ستنظم في أنحاء من العالم والولايات المتحدة.

وتظاهر الرجال والنساء في سيدني وملبورن بأستراليا في "مسيرة النساء" التي تعبر عن الاحتجاج على الازدراء الذي عبر عنه ترمب بالنساء.

وتمت الدعوة لهذه التظاهرات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وقد أطلقتها جدة تدعى تيريزا شوك المحامية المتقاعدة التي كانت مجهولة وتعيش قبل ذلك بهدوء في هاواي.

وقال المنظمون إن حوالي 600 تظاهرة ستجري السبت في أنحاء العالم احتجاجا على تصريحات ترمب ضد المرأة وكذلك ضد المهاجرين والمسلمين.

وقالت ترايسي سبايسر، وهي صحفية وأحد المنظمين، في مسيرة سيدني: " قد يقول البعض إننا مناهضون لترمب ، ولكن الأمر لا يتعلق به، ولكن يتعلق بشأن عدم المساواة المنهجية البادية عبر صعوده للسلطة ".

وأضافت: " أود أن أفكر أن في هذه المظاهرات على أنها مناهضة للكراهية ومناهضة للتعصب الأعمى ومناهضة لكراهية النساء ".

وقالت كارولينا هيرنانديز 35/ عاما/ وهي عاملة مكسيكية في سيدني، إنها شاركت في المسيرة احتجاجا على الكراهية والتعصب اللذين ظهرا على السطح بسبب ترامب.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من مليوني شخص في مختلف أنحاء العالم بهذه المسيرات.

المزيد من منوعات

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

الجزائر تتحدث عن "هجمات فرنسية" ضدها وتصفها بـ"الوقاحة"

وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر (مواقع التواصل الاجتماعي)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ