شاهد : "مسيرة نسائية" ضد ترمب في أستراليا

دشن مئات الأستراليين من نساء ورجال اليوم سلسلة تظاهرات ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب ستنظم في أنحاء من العالم والولايات المتحدة.

وتظاهر الرجال والنساء في سيدني وملبورن بأستراليا في "مسيرة النساء" التي تعبر عن الاحتجاج على الازدراء الذي عبر عنه ترمب بالنساء.

وتمت الدعوة لهذه التظاهرات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وقد أطلقتها جدة تدعى تيريزا شوك المحامية المتقاعدة التي كانت مجهولة وتعيش قبل ذلك بهدوء في هاواي.

وقال المنظمون إن حوالي 600 تظاهرة ستجري السبت في أنحاء العالم احتجاجا على تصريحات ترمب ضد المرأة وكذلك ضد المهاجرين والمسلمين.

وقالت ترايسي سبايسر، وهي صحفية وأحد المنظمين، في مسيرة سيدني: " قد يقول البعض إننا مناهضون لترمب ، ولكن الأمر لا يتعلق به، ولكن يتعلق بشأن عدم المساواة المنهجية البادية عبر صعوده للسلطة ".

وأضافت: " أود أن أفكر أن في هذه المظاهرات على أنها مناهضة للكراهية ومناهضة للتعصب الأعمى ومناهضة لكراهية النساء ".

وقالت كارولينا هيرنانديز 35/ عاما/ وهي عاملة مكسيكية في سيدني، إنها شاركت في المسيرة احتجاجا على الكراهية والتعصب اللذين ظهرا على السطح بسبب ترامب.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من مليوني شخص في مختلف أنحاء العالم بهذه المسيرات.