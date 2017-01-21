شاهد: غانا تهزم مالي بهدف وتتأهل لدور الثمانية بكأس الأمم

أحرز أسامواه جيان هدفا لتفوز غانا 1-صفر على مالي وتضمن التأهل لدور الثمانية في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم السبت.

وأرسل جوردان أيو كرة عرضية من ناحية اليمين قابلها جيان – المنضم للأهلي الإماراتي على سبيل الإعارة – بضربة رأس قوية من مدى قريب في مرمى مالي بالدقيقة 20.

وضغطت مالي بقوة لمحاولة إدراك التعادل وأهدر موسى ماريجا ضربة رأس في بداية الشوط الثاني قبل أن يطيح بكرة أخرى أعلى المرمى.

وتألق رزاق بريمه حارس غانا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وأنقذ تسديدة من مدى قريب من المهاجم البديل خليفة كوليبالي قبل أن يتصدى لمحاولة خطيرة أخرى من بكاري ساكو في الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد غانا – التي فازت بهدف على أوغندا في الجولة الافتتاحية – ست نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الرابعة بينما تجمد رصيد مالي عند نقطة واحدة.