شاهد.. ساويرس: أبو تريكة رفض الحصول على شيك بمليون جنيه

رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على سؤال لأحد المغردين على موقع تويتر حول رفض محمد أبو تريكة الحصول على شيك بقيمة مليون جنيه عام 2006 كهدية من ساويرس بمناسبة فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية.

وقال ساويرس إن أبو تريكة تبرع بالشيك لصالح مؤسسات خيرية مضيفا أنه إنسان على خلق عالي ولاعب عبقري يمكن الاختلاف معه؛ لكنه لا يمكن أن يكون إرهابيا بحسب وصفه.

يأتي هذا بعدما تداول نشطاء مقطعا مصورا لرئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم سمير زاهر يؤكد فيه أن أبو تريكة رفض أخذ الشيك لنفسه رغم أن ساويرس كان يريد مكافأته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 مواطن آخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وضمت القائمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبناؤه، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، وأحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والسيد عسكر، وأيمن علي، وباسم عودة، وتوفيق يوسف المتعايش (الواعي)، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة.

كما ضمت القائمة رشاد البيومي، وسعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، وصفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، وعصام تليمة، وعلي بطيخ، وقطب العربي، ولاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ومحمد سعد عليوة، وجمال حشمت، ومحمد البلتاجي، ومسعود السبحي وأبناؤه، ومحمود غزلان، وناصر الحافي، (متوفى في يونيو 2015)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.

وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.