شاهد: روني يحرز هدفا تاريخيا ليتعادل يونايتد أمام ستوك

هز وين روني الشباك إثر ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع ليصبح هداف مانشستر يونايتد عبر العصور ويمنح فريقه التعادل 1-1 امام ستوك سيتي في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وتقدم ستوك في الدقيقة 19 من هجمة مرتدة سريعة بعد ان حول خوان ماتا لاعب يونايتد تسديدة ايريك بيترز من زاوية ضيقة الى داخل شباك فريقه.

وأضاع فريق المدرب جوزيه مورينيو مجموعة من الفرصة لإدراك التعادل منها فرصة رائعة سنحت لماتا لتصحيح خطأه لكنه سدد الكرة فوق المرمى وهو في مواجهته عقب تمريرة من زميله زلاتان ابراهيموفيتش.

ونال يونايتد ركلة حرة في الوقت بدل الضائع وسددها روني بشكل مميز في الشباك مسجلا هدفه 250 مع يونايتد ومحطما الرقم السابق لبوبي تشارلتون.

وسيستضيف يونايتد منافسه هال سيتي في المباراة المقبلة بينما سيلعب ستوك على ارضه امام ايفرتون.