البث الحي
منوعات

شاهد: روني يحرز هدفا تاريخيا ليتعادل يونايتد أمام ستوك

21/1/2017

هز وين روني الشباك إثر ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع ليصبح هداف مانشستر يونايتد عبر العصور ويمنح فريقه التعادل 1-1 امام ستوك سيتي في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وتقدم ستوك في الدقيقة 19 من هجمة مرتدة سريعة بعد ان حول خوان ماتا لاعب يونايتد تسديدة ايريك بيترز من زاوية ضيقة الى داخل شباك فريقه.

وأضاع فريق المدرب جوزيه مورينيو مجموعة من الفرصة لإدراك التعادل منها فرصة رائعة سنحت لماتا لتصحيح خطأه لكنه سدد الكرة فوق المرمى وهو في مواجهته عقب تمريرة من زميله زلاتان ابراهيموفيتش.

ونال يونايتد ركلة حرة في الوقت بدل الضائع وسددها روني بشكل مميز في الشباك مسجلا هدفه 250 مع يونايتد ومحطما الرقم السابق لبوبي تشارلتون.

وسيستضيف يونايتد منافسه هال سيتي في المباراة المقبلة بينما سيلعب ستوك على ارضه امام ايفرتون.

المزيد من منوعات

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

الجزائر تتحدث عن "هجمات فرنسية" ضدها وتصفها بـ"الوقاحة"

وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر (مواقع التواصل الاجتماعي)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ