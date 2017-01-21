البث الحي
منوعات

شاهد: حريق هائل يلتهم ملهى ليلي في رومانيا

21/1/2017

اندلع حريق في ملهى ليلي بالعاصمة الرومانية بوخارست في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مما أسفر عن إصابة أكثر من 40 شخصا نقلوا إلى المستشفى ولم ترد تقارير بسقوط قتلى.

وقال أطباء إن شخصا في حالة خطيرة في حين أن معظم الضحايا يعانون من اختناق بسبب استنشاق الدخان وانخفاض حرارة الجسم، وأضافوا أن البعض أصيبوا بكسور مما يشير إلى أنهم قفزوا فزعا من شرفة في طابق علوي.

ولم يعرف بعد سبب الحريق الذي اندلع الساعة الثالثة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي وأتى على ملهى (بامبو)، وفتح الادعاء تحقيقا.

وقالت وحدة الطوارئ إن الملهى ليس لديه تصريح سلامة من الحرائق وتم إلزامه بدفع غرامة أكثر من مرة منذ عام 2015. وكان المسؤولون قد أمهلوا أصحابه بضعة شهور لاستخراج تصريح السلامة المطلوب.

وكان الملهى قد احترق من قبل في عام 2005. ويأتي الحريق بعد عام ونصف العام من أسوأ الكوارث في رومانيا منذ عقود عندما قتل حريق في ملهى كوليكتيف الليلي 64 شخصا وأصاب أكثر من مائة.

واحترق هذا الملهى جراء ألعاب نارية استخدمت خلال حفل موسيقي وأشعلت عمودا تغطيه مادة عازلة غير مقاومة للحريق مما أدى إلى تدافع في اتجاه المخرج الوحيد للملهى وإلى عجز كثيرين عن الخروج. ولم يكن بالملهى مخارج كثيرة وكان بداخله عدد يفوق طاقته الاستيعابية.

المزيد من منوعات

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

الجزائر تتحدث عن "هجمات فرنسية" ضدها وتصفها بـ"الوقاحة"

وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر (مواقع التواصل الاجتماعي)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ