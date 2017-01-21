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شاهد: المغرب ينعش آماله بفوز كبير على توغو بثلاثة أهداف

20/1/2017

أنعش المغرب آماله في التأهل لدور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدف مبكر إلى فوز كبير 3-1 على توغو اليوم ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ورفع المغرب رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني متأخرا بنقطة واحدة عن الكونغو الديمقراطية التي تعادلت 2-2 مع ساحل العاج حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث بنقطتين بينما يتذيل توغو الترتيب بنقطة واحدة.

ومنح ماتيو دوسيفي التقدم لتوغو في الدقيقة الرابعة بعد هجمة مرتدة.

وأدرك عزيز بوحدوز التعادل للمغرب في الدقيقة 15 بضربة رأس اثر ركلة ركنية نفذها فيصل فجر.

وقفز رومان سايس أعلى من الجميع ليحول الكرة الى داخل الشباك بضربة رأس اثر ركلة حرة نفذها فجر في الدقيقة 21.

وسدد يوسف الناصيري من خارج منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بالأرض وتخدع كوسي اجاسا حارس توغو وتهز الشباك في الدقيقة 72.

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