شاهد: الريال يفوز بهدفين على ملقا ويعزز تصدره للدوري

عوض سيرغيو راموس التسجيل في مرماه بطريق الخطأ الأسبوع الماضي وأحرز هدفين ليقود ريال مدريد للتعافي من هزيمتين متتاليتين بالفوز بهدفين مقابل هدف على ملقا والتقدم بأربع نقاط على أبرز منافسيه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت.

وتقدم راموس قائد ريال بضربة رأس في الدقيقة 35 بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس ثم أضاف هدفا بالدقيقة 43 بعدما قابل ركلة حرة نفذها زميله الألماني ليهز الشباك للمرة الثالثة في أربع مباريات.

وهذا أفضل رد فعل من راموس بعد ستة أيام من التسجيل في مرماه أمام أشبيلية ليساعد فريقه السابق على الفوز 2-1 على ريال وإيقاف سلسلة من 40 مباراة بلا هزيمة لفريق زين الدين زيدان.

ورفع راموس رصيده إلى ستة أهداف بالدوري هذا الموسم ليتفوق بهدف واحد على إجمالي ما سجله بالمسابقة في الموسم الماضي.

وقلص ملقا الفارق بعد خطأ من رفائيل فاران ليسجل الفنزويلي خوانبي هدف الفريق الزائر في الدقيقة 63.

وتألق كيلور نافاس حارس ريال وتصدى لمحاولة خطيرة من تشوري كاسترو في اللحظات الأخيرة.

وسدد كاسترو لاعب أوروجواي كرة في القائم لملقا وتصدى نافاس لمحاولة أخرى خطيرة منه في الشوط الأول الذي شهد إهدار ريال أكثر من فرصة سهلة بواسطة كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

واستمر إحباط رونالدو في الشوط الثاني وسدد كرة ارتدت من القائم كما تألق أمامه الحارس كارلوس كاميني في أكثر من محاولة.

ويتصدر ريال الدوري برصيد 43 نقطة بفارق أربع نقاط عن أشبيلية وخمس نقاط عن برشلونة بعدما خاض كل فريق 18 مباراة.

ويلعب برشلونة في ضيافة إيبار غدا الأحد بينما يخرج أشبيلية لملاقاة أوساسونا. ويتبقى لريال مباراة مؤجلة مقارنة بمنافسيه.