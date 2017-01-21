روسيا تتمسك بالإبقاء على صواريخها بمواجهة صواريخ حلف الناتو

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن صواريخ "إسكندر" الروسية، القادرة على حمل رؤوس نووية، ستبقى في منطقة "كالينينغراد"، المحاذية لغرب وشمال أوروبا، ما دامت صواريخ حلف شمال أطلسي (ناتو) تنتشر على مقربة من الحدود.

وأوضح بيسكوف أن موقف روسيا من الإدارة الجديدة في واشنطن برئاسة دونالد ترمب، "سيعتمد على خطواتها على الأرض، خصوصاً فيما يخص الملف الأوكراني".

وأضاف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتصل في غضون أيام، بترمب، لتهنئته على تنصيبه رئيساً للبلاد".

وفي رد على ما إذا كان هناك لقاء بين الرئيسين، أجاب بيسكوف بالقول: "بوتين مستعد لذلك، إلا أن الترتيب للقاء قد يستغرق أشهرًا".

وتتبادل موسكو وحلف الناتو، منذ سنوات، الاتهامات حول التسبب بإشعال التوتر على طول الحدود الفاصلة بين الدول الأوروبية وروسيا.

وتتهم أوروبا، موسكو بالسعي لزعزعة استقرار دولها، بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا مطلع 2014.

في حين تتهم موسكو الحلف بالسعي لضم جميع الدول الأوروبية المحاذية لها إلى صفوفه لمحاصرة روسيا.

وفي 13 من يناير/كانون ثانٍ الجاري، نشرت الولايات المتحدة، لواء مدرعات، يضم 3 آلاف و500 جندي، في بولندا، في خطوة وصفتها موسكو بـ"التهديد المباشر" لها.

وأبدى ترمب في أكثر من مناسبة، مواقف أقل حدة تجاه روسيا، وأكثر بعداً عن حلف الناتو الذي قال إنه "عفا عليه الزمن".