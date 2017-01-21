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ترمب يوقع أول أمر تنفيذي بالبيت الأبيض.. ضد أوباماكير

21/1/2017

ترمب يوقع أول أمر تنفيذي بالبيت الأبيض.. ضد أوباماكير

وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب فور دخوله إلى البيت الأبيض، مرسوما تنفيذيا ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير" الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه، وفق ما أعلن المتحدث باسمه شون سبايسر على تويتر.
جاء ذلك بعد فترة وجيزة من انتهاء الاستعراض الخاص بتنصيب ترمب.

وأوضح سبايسر إن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى "التقليل من الثقل" المالي لهذا القانون قبل إلغائه.

وتعرض قانون "أوباماكير" المعقد للغاية لانتقادات كثيرة، ووعد الجمهوريون بإلغائه لأنه في نظرهم أسوأ ما حققه الرئيس السابق باراك أوباما في ولايتيه الرئاسيتين.

وقد أمر الرئيس الجديد إدارته باستخدام كل هوامش المناورات الممكنة لعدم تطبيق قانون "أوباماكير".

ولن يكون ممكنا إلغاء "أوباماكير" قبل تصويت سيجري في الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية استنادا إلى جدول زمني لم يعلن عنه.

ووقع الأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبوس على مذكرة تطلب تجميد عام لكل القوانين الاتحادية إلى حين الموافقة عليها من قبل الوزير الذي عينه ترمب.

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