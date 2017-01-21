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البرلمان التركي يقر مشروع نظام الحكم الرئاسي بدل البرلماني

21/1/2017

أقر البرلمان التركي فجر السبت مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وشارك 488 نائبا في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان حيث صوت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين.

وسيتم عرض المقترح على الرئيس رجب طيب أردوغان خلال أيام من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وينبغي أن تكون الموافقة على التعديلات في الاستفتاء الشعبي أكثر من 50% من الأصوات من أجل إقرارها.

وتنص أبرز المواد المقترحة على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشّح لعضوية البرلمان من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية.

وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس اليوم كل 5 أعوام. كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما.

ووفقا للمواد، لا يمكن انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مرتين، كل مرة لمدة 5 أعوام.

كما تنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. كما سيكون بمقدور رئيس الجمهورية تعيين أكثر من نائب له.

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