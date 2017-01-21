إصابة عميد شرطة مصري في هجوم على كمين بسيناء

المواجهات في سيناء – أرشيف

قال مصدر أمني مصري إن وكيل المباحث بمديرية أمن شمال سيناء العميد وهبي الشورى ومجندا أصيبا إثر إطلاق مسلحين النار عليهما اليوم السبت.

وأضاف أن من يشتبه بأنهم مسلحون أطلقوا النار على قوة أمنية في مدينة العريش عاصمة المحافظة المضطربة ما أدى لإصابة وكيل إدارة المباحث بمديرية أمن شمال سيناء الذي يحمل رتبة عميد كما أصيب مجند.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المصدر قوله إنه تم نقل العميد الشورى والمجند إلى المستشفى لإسعافهما، مشيرا إلى أن حالتهما الصحية مستقرة.

وأكد المصدر الأمني أنه تم تشكيل فريق بحث موسع لتحديد هوية الجناة وضبطهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن القائد السابق لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء العميد أحمد محمد سيد إبراهيم قتل بعد هجوم في حي الصفا بالعريش أواخر مايو/أيار 2015.

وتشهد محافظة شمال سيناء منذ نحو ثلاث سنوات مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين موالين لتنظيم الدولة.

ويقول تنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة، إنه قتل المئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أعلن مسؤوليته عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

في المقابل، يقول الجيش المصري إنه قتل المئات من "العناصر الإرهابية" في عمليات تشارك فيها الشرطة، وأعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي أن قوات الشرطة قتلت عشرة مسلحين اتهمتهم بتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن في مدينة العريش.

ووقعت آخر الحوادث أمس عندما قالت مصادر قبلية وشهود عيان إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب آخران إثر قصف طائرات بدون طيار منزلا في جنوب مدينة رفح.

وذكرت المصادر أن القصف استهدف منزل المواطن حسين علي حسين السواركة في منطقة العجرا جنوب رفح الواقعة على حدود قطاع غزة، عقب صلاة الجمعة أثناء تجمع عدد من أفراد عائلة السواركة.

ووفق إحصاء خاص أجرته وكالة الأناضول استنادا إلى مصادر أمنية، بلغ إجمالي تلك الهجمات في سيناء وحدها 1068، سقط خلالها 1441 قتيلا منذ صيف العام 2013 وحتى الآن.