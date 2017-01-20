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نقل مهدى عاكف إلى مستشفى خاص بعد تدهور حالته الصحية

20/1/2017

مهدي عاكف – المرشد العام السابق للإخوان المسلمين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية نقل المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف إلى إحدى المستشفيات الخاصة بناء على طلب أسرته.

وأضاف بيان الداخلية أن "عاكف"، أودع بغرفة العناية المركزة لتلقى العلاج اللازم لحين امتثاله للشفاء.

وقال الدكتور هشام عامر، نائب مدير مستشفى قصر العيني في تصريحات صحفية إن عاكف نُقل إلى المستشفى منذ 10 أيام.

وأكد عامر أن حالته الصحية في تدهور شديد وفي حاجة للوجود بالمستشفى خلال الفترة المقبلة لإجراء العديد من الفحوصات والإشاعات والبقاء تحت العناية الطبية.

وكانت أسرة مهدي عاكف قد أطلقت حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، مؤكدة "تدهور صحته بشكل أصبح يهدد حياته".

وقالت الأسرة إن "عمره 89 سنة وصحته متدهورة ومعتقل دون أن يكون متورط في أية جريمة، ولكن فقط كجزء من التنكيل والانتقام".

وأضافت أن "الرسائل الأخيرة من داخل السجن تُنبئ عن تدهور صحته بشكل ملحوظة بشكل أصبح يهدد حياته".

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