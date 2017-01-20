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ميلانيا ترمب تستحضر جاكلين كنيدي في حفل التنصيب

20/1/2017

ارتدت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب ثوبًا لونه أزرق فاتح من تصميم رالف لورين وثوبا بنفس اللون اليوم الجمعة إذ اختارت واحدا من أشهر المصممين الأمريكيين من أجل مراسم يوم التنصيب.

ويحمل الثوب الذي ترتديه عارضة الأزياء السابقة مع قفازات طويلة باللون ذاته وحذاء بكعب طويل وحاد مسحة من أزياء ستينات القرن الماضي وأثار إعجاب متابعي خطوط الأزياء.

وقالت صحيفة (ويمنز وير ديلي) إن الثوب ذا الرقبة المرتفعة أثار مقارنات مع السيدة الأمريكية الأولى الراحلة ورمز الأناقة جاكلين كنيدي.

واتفق متابعو خطوط الأزياء مع ما ذهبت إليه الصحيفة ونشروا صورا من الأرشيف لكنيدي في ثوب أزرق مماثل في حفل تنصيب زوجها عام 1961 وعبروا عن استحسانهم لثوب زوجة ترمب.

وقال جو زي رئيس تحرير (ياهو ستايل) إنها "تشبه جاكي للغاية." وكتبت تيودورا ويست على تويتر "ميلانيا تبدو سيدة أولى في كل تفاصيلها!

وميلانيا ترمب (46 عاما) هي أول سيدة أمريكية أولى تأتي من عالم الأزياء. فقد بدأت حياتها عارضة في سن المراهقة في بلدها سلوفينيا وظهرت على أغلفة مجلات مثل فوج.

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