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مصادر: مقتل ثمانية مصريين في قصف لطائرات بدون طيار بسيناء

20/1/2017

مصادر: مقتل ثمانية مصريين في قصف لطائرات بدون طيار بسيناء

قالت مصادر قبلية وشهود عيان إن طائرات بدون طيار قصفت منزلا سكنيا بشمال سيناء فقتلت ثمانية مواطنين إضافة لإصابة اثنين.

وقالت المصادر إن طائرة حربية أطلقت صاروخين عقب صلاة الجمعة على المنزل أثناء تجمع لتناول وجبة الغداء بالمنزل الواقع بمنطقة العجر جنوب مدينة رفح.

وقالت المصادر القبلية إن القتلى هم حسين علي حسين 32 عاما، مصطفي سلامه محسن 44 عاما، عبد الكريم مصطفي موسي 21 عاما، حمّاد سليم 55 عاما، رمضان سليم ذيبان 38 عاما، نايف عطيه سالمان 43عاما، عبد الكريم مسعد حسان 30 عاما، والطفل أحمد سليم غانم 10 سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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